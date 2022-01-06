Суд в Киеве наложил арест на все имущество Порошенко

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Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сейчас наложили арест на все имущество Петра Алексеевича", – рассказал адвокат бывшего главы государства Игорь Головань.

Данную информацию подтвердили в офисе генерального прокурора Украины. В ведомстве уточнили, что арест распространяется, в том числе, на объекты недвижимости, корпоративные права и иное имущество.

Юрист Петра Порошенко подчеркнул, что сторона защиты экс-президента будет оспаривать решение об аресте имущества.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Украины потребовала арестовать Петра Порошенко по делу о госизмене. Предполагалось, что он сможет внести залог в размере 1 миллиард гривен.