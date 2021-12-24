Генпрокуратура Украины потребовала арестовать Порошенко по делу о госизмене

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Ходатайство об аресте бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога размером 1 миллиард гривен подготовил офис генерального прокурора страны. Об этом сообщает агентство "Укринформ" со ссылкой на ведомство.

В понедельник, 20 декабря, бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что Порошенко подозревают в государственной измене по делу о поставках угля из Донбасса.

До этого Государственное бюро расследований Украины предприняло попытку вручить ему повестку, однако политик проигнорировал требование правоохранителей.

18 декабря экс-президент Украины покинул страну. Как сообщила партия "Европейская солидарность", Порошенко совершит дипломатическое турне, в ходе которого посетит Турцию.