Порошенко сравнил Путина с Гитлером

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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Владимир Путин говорит об Украине как Адольф Гитлер о Судетах. Об этом он написал в своем Facebook.
Он также отметил, что президент РФ все еще не может смириться с существованием независимого украинского государства. По мнению Порошенко, у Путина есть паранойя в отношении расширения НАТО.
"Границы современных государств и наций определяются не историей, археологией и психиатрией, а международным правом и целостностью границ. А участие в военно-политических союзах определяется суверенными государствами и этими союзами, точно без "параноидальных страхов" соседних государств", – подчеркнул Порошенко.
Ранее министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы продублированы на русском, английском и французском языках и имеют равную юридическую силу.
Одна из ключевых особенностей договоров – положение об отказе НАТО о расширении сферы влияния на восток, в том числе посредством размещения вооружения на территории Украины.
Путин заявил, что НАТО нагло обманула Россию
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