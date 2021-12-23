ЦИК Украины попросил ДНР и ЛНР оценить возможность проведения выборов в Донбассе

23 декабря, 23:14
Фото: depositphotos/mariakarabella
Центризбирком Украины обратился к властям Донецкой и Луганской областей с просьбой оценить возможность проведения местных выборов на подконтрольных Киеву территориях Донбасса в марте следующего года.
"На отдельных территориях этих областей существует угроза безопасности избирателей, других субъектов и участников избирательного процесса. <...> Поэтому в такой ситуации решение о возможности или невозможности проведения выборов комиссия может принять на основании соответствующих выводов", – говорится в сообщении на официальном сайте ЦИК Украины.
Соответствующие выводы областных военно-гражданских администраций ЦИК ожидает не позднее 13 января 2022 года.
Центральная избирательная комиссия Украины до этого дважды обращалась к властям ДНР и ЛНР с просьбой оценить возможность проведения местных выборов. Так, из соображений безопасности в октябре прошлого года было отменено голосование в 18 территориальных общинах в Донбассе.
В среду, 22 декабря, Вооруженные силы Украины заявили о готовности соблюдать режим прекращения огня в Донбассе. Такие договоренности были достигнуты в ходе заседания Трехсторонней контактной группы.
Позднее в этот же день постпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Киев в нежелании совершать какие-либо усилия для обеспечения соблюдения режима перемирия в Донбассе.
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