ЦИК Украины попросил ДНР и ЛНР оценить возможность проведения выборов в Донбассе

Фото: depositphotos/mariakarabella

Центризбирком Украины обратился к властям Донецкой и Луганской областей с просьбой оценить возможность проведения местных выборов на подконтрольных Киеву территориях Донбасса в марте следующего года.

"На отдельных территориях этих областей существует угроза безопасности избирателей, других субъектов и участников избирательного процесса. <...> Поэтому в такой ситуации решение о возможности или невозможности проведения выборов комиссия может принять на основании соответствующих выводов", – говорится в сообщении на официальном сайте ЦИК Украины.

Соответствующие выводы областных военно-гражданских администраций ЦИК ожидает не позднее 13 января 2022 года.

Центральная избирательная комиссия Украины до этого дважды обращалась к властям ДНР и ЛНР с просьбой оценить возможность проведения местных выборов. Так, из соображений безопасности в октябре прошлого года было отменено голосование в 18 территориальных общинах в Донбассе.

В среду, 22 декабря, Вооруженные силы Украины заявили о готовности соблюдать режим прекращения огня в Донбассе. Такие договоренности были достигнуты в ходе заседания Трехсторонней контактной группы.

Позднее в этот же день постпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Киев в нежелании совершать какие-либо усилия для обеспечения соблюдения режима перемирия в Донбассе.