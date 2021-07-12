Экс-депутат Рады назвал ошибкой избрание Зеленского президентом Украины

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Фото: depositphotos/mariakarabella
Избрав президентом Украины Владимира Зеленского, жители страны совершили большую ошибку. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. По его словам, действующий глава государства обманул свой народ.
"Порошенко говорил, что Зеленский – это кот в мешке, но я бы сказал словами классика: "Это облако в штанах". Мы с вами очень сильно ошиблись, нас очень качественно обманули", – заявил экс-парламентарий в эфире телеканала "Наш".
По его мнению, многие украинцы, голосуя за Зеленского на выборах президента, пошли на поводу эмоций после сериала "Слуга народа", главную роль в котором сыграл лидер Украины. Мураев также призвал жителей страны объединиться и помогать друг другу, поскольку нынешний официальный Киев – это "не про людей, права и свободы, мир и дружбу с соседями".
Ранее депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива назвал сегодняшнюю Украину колыбелью фашизма в Европе. Так парламентарий прокомментировал высказывание секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны Алексея Данилова, который назвал украинского президента "первым президентом национал-патриотом".
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