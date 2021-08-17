Янукович назвал главную ошибку Украины за 30 лет независимости

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Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что главной ошибкой страны за 30 лет независимости стал отказ от дружеских отношений с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение бывшего главы государства.

"К чему это привело? К войне, к расколу украинского общества, к перманентной социальной нестабильности, глубочайшему экономическому кризису, разгулу радикальных националистических организаций, преследованию оппозиции, закрытию неугодных режиму телевизионных каналов", – говорится в обращении.

Также Янукович призвал украинских граждан голосовать на будущих выборах за тех, кто умеет управлять государством.

По его словам, ситуация в стране должна измениться в лучшую строну.

"В сущности, для этого требуется не так много: просто проголосовать на выборах за тех, кто умеет управлять государством, кто живет любовью к ближнему, а не ненавистью", – добавил бывший украинский лидер.

Ранее украинский генерал Геннадий Москаль сообщил, что президент страны Владимир Зеленский не решится на встречу с Владимиром Путиным и не поедет в Москву, поскольку боится его.

Москаль выразил уверенность, что Зеленский может также не решиться на встречу с российским лидером и на территории других стран.

В середине июня Зеленский на русском языке обратился к Путину. Он заявил, что их встреча неизбежна. Он напомнил, что у России и Украины общая история. Зеленский также выразил мнение, что русские люди не хотят войны.

До этого Путин обозначил единственное обязательство России по Украине. Российский лидер пояснил, что имеет ввиду способствование реализации Минских соглашений.

