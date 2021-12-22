Грызлов обвинил Киев в нежелании соблюдать перемирие в Донбассе

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Постпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Киев в нежелании совершать какие-либо усилия для обеспечения соблюдения режима перемирия в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

"Представители Донбасса призвали Украину вернуться к соблюдению мер по усилению перемирия от 22 июля 2020 года и публично объявить на уровне высшего командования Вооруженных сил Украины, что Киев соблюдает предписанный договоренностями порядок открытия ответного огня. Будем ждать практических действий Украины", – сказал Грызлов.

Ранее Вооруженные силы Украины выразили готовность соблюдать режим прекращения огня в Донбассе. С соответствующим заявлением выступило министерство обороны и главнокомандующий ВС Украины.

Готовность украинской стороны полностью соблюдать режим прекращения огня подтвердил и исполняющий обязанности первого замглавы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.