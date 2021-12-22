Комитет Госдумы поддержал назначение Грызлова на пост посла РФ в Белоруссии

Фото: ТАСС/Юлия Зырянова/POOL

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на заседании поддержал кандидатуру Бориса Грызлова на пост посла России в Белоруссии, сообщает ТАСС.

Источник информагентства уточнил, что данный вопрос депутаты рассматривали в закрытом режиме.

Борис Грызлов на данный момент занимает пост полномочного представителя России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Ранее он работал спикером Госдумы.

Пост посла России в Белоруссии сейчас занимает Евгений Лукьянов.

В октябре 2021 года Владимир Путин назначил нового посла страны в Кабо-Верде. Этот пост заняла Наталья Поклонская, ранее работавшая в качестве прокурора Крыма и депутата Госдумы.