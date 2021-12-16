Посол ФРГ оценил высылку двух российских дипломатов из Берлина

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр прокомментировал высылку двух российских дипломатов из Берлина. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее Высший суд Берлина признал россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, приговорив его к пожизненному заключению. Об избрании данной меры пресечения ходатайствовала прокуратура, считающая, что убийство было совершено по госзаказу российских властей.
Позднее Германия признала нежелательными персонами двух сотрудников посольства РФ в Берлине. Такое заявление сделала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Как подчеркнул Андреас фон Гайр, приговор был озвучен независимым судом Германии.
"Федеральное правительство принятыми мерами отреагировало на то, что произошло. А то, что произошло, является серьезным нарушением суверенитета моей страны", – заявил посол ФРГ.
Он отметил, что самым главным в отношениях между странами являются контакты между людьми.
"Это очень ценно, и нам всегда стоит помнить об этом", – подытожил дипломат на рождественском вечере, организованном Российско-немецким домом в Москве.
Зелимхан Хангошвили был застрелен в апреле 2019 года. По версии следствия, предполагаемый убийца Вадим Соколов подъехал к 40-летнему гражданину Грузии на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем в берлинском парке Тиргартен.
Слушания по этому делу начались в Берлине в 2020 году. Между тем президент России Владимир Путин заявлял, что Хангошвили был одним из организаторов взрыва в московском метро. Также в СМИ появлялась информация, что гражданин Грузии участвовал во второй чеченской войне на стороне Шамиля Басаева и Аслана Масхадова.
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