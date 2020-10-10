Убитый в Германии Хангошвили переправлял террористов в Сирию – СМИ

10:10
Фото: ТАСС/CLEMENS BILAN/EPA
Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили переправлял террористов в Сирию, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах, знакомый с материалами уголовных дел.
Отмечается, что он организовал поток из Панкисского ущелья в Грузии. Там же, по словам источника, он занимался вербовкой мусульманской молодежи. Собеседник отметил, что переправка террористов осуществлялась через Турцию.
"В 2013 году, проживая на территории Грузии, Хангошвили выполнял функции регионального координатора в структуре международной террористической организации "Имарат Кавказ" (организация, запрещенная на территории РФ), поддерживал связь между Доку Умаровым и зарубежными представителями этой организации", – рассказал источник.
Также собеседник рассказал, что Хангошвили принимал участие в подготовке в 2006 году террористической группы для переправки на Северный Кавказ. По сведениям источника, одной из ее целей была провокация против российских миротворцев в Южной Осетии.
"В 2006 году в районе грузинского села Дуиси Хангошвили осуществлял подготовку группы боевиков численностью до 50 человек для последующей заброски на территорию Северного Кавказа, а также участия в провокационных акциях против российских миротворцев, направленных на дестабилизацию обстановки в Южной Осетии", – рассказал источник.
7 октября в Берлине начался суд над гражданином РФ Вадимом Соколовым. Его обвиняют в убийстве Хангошвили в августе 2019 года. Сообщалось, что преступник на велосипеде дважды выстрелил из пистолета Glock. Затем он выбросил оружие в реку и попытался скрыться. Преступник был найден спустя несколько дней.
Президент России Владимир Путин заявлял, что Хангошвили был одним из организаторов взрыва в московском метро. Также в СМИ появлялась информация, что гражданин Грузии участвовал во второй чеченской войне на стороне Шамиля Басаева и Аслана Масхадова.
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