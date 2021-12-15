Германия вышлет из страны двух российских дипломатов из-за дела Хангошвили

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Германия признала нежелательными персонами двух сотрудников посольства РФ в Берлине. Причиной для принятия подобного решения стало дело об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает РИА Новости.

Она утверждает, что данное убийство было совершено по государственному заказу и представляет собой тяжкое нарушение немецкого права и суверенитета ФРГ. В связи с этим посол России в Берлине был вызван для разговора.

"Послу России было объявлено, что два сотрудника российского посольства объявляются нежелательными лицами", – сообщила Бербок.

Глава МИД ФРГ полагает, что убийство Хангошвили серьезно осложнит диалог Берлина и Москвы.

В свою очередь, в министерстве иностранных дел России заявили, что Москва ответит на высылку дипломатов.

"Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа. В ближайшее время будет сделано заявление на этот счет", – написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеграме.

Ранее Высший суд Берлина признал россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, приговорив его к пожизненному заключению. Об избрании данной меры пресечения ходатайствовала прокуратура, считающая, что убийство было совершено по госзаказу российских властей.

Зелимхан Хангошвили был застрелен в апреле 2019 года. По версии следствия, предполагаемый убийца Вадим Соколов подъехал к 40-летнему гражданину Грузии на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем в берлинском парке Тиргартен.

Слушания по этому делу начались в Берлине в 2020 году. Между тем президент России Владимир Путин заявлял, что Хангошвили был одним из организаторов взрыва в московском метро. Также в СМИ появлялась информация, что гражданин Грузии участвовал во второй чеченской войне на стороне Шамиля Басаева и Аслана Масхадова.