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Политика

18:32

РФ объявила двух дипломатов Германии персонами нон грата

политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ответ на решение Германии выслать двух российских дипломатов РФ объявила персонами нон грата двух дипломатических сотрудников посольства ФРГ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

"20 декабря в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр. Послу ФРГ было сообщено об объявлении персонами нон грата двух дипломатических сотрудников посольства Германии в России в порядке симметричного ответа на вышеупомянутое недружественное решение правительства ФРГ", – говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что на любые потенциальные конфронтационные выпады Берлина Россия будет неизменно адекватно реагировать соразмерным образом.

В свою очередь, МИД ФРГ назвал высылку германских дипломатов из РФ необоснованной. Представитель министерства уверен, что данное решение еще больше осложняет отношения двух стран.

"Правительство Германии стремится к обмену мнениями с Российской Федерацией на базе международного права и обоюдного уважения", – отметили в МИД Германии.

Ранее Высший суд Берлина признал россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, приговорив его к пожизненному заключению. Об избрании данной меры пресечения ходатайствовала прокуратура, считающая, что убийство было совершено по госзаказу российских властей.

Позднее Германия признала нежелательными персонами двух сотрудников посольства РФ в Берлине. Такое заявление сделала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

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