Россия продолжает наращивать войска у границ с Украиной – Bloomberg

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Россия на фоне подготовки к переговорам по безопасности с Соединенными Штатами продолжает стягивать военную технику на границу с Украиной, утверждает Bloomberg.
Агентство ссылается на заявление специализирующейся на обороне и разведке британской компании Jane's. В статье представлены снимки из космоса, на которых видно ограниченное число военной техники.
При этом в Jane's признают, что военных на снимках относительно немного, однако утверждают, что при необходимости Россия якобы оперативно направит в регион подкрепление.
Ранее американское издание Politico обнародовало спутниковые фотографии, которые якобы подтверждают размещение российской военной техники на границе с Украиной.
Однако позднее выяснилось, что техника РФ со снимков оказалась размещена в районе Ельни в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. От украинской территории ее отделяет еще один российский регион – Брянская область.
Как заметил тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, опубликованные американскими СМИ сообщения являются некачественными и недостоверными. Он подчеркнул, что Россия никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет опасности ни для одной страны.
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