Директор ЦРУ приезжал в Москву предупредить Россию по Украине – СМИ

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Директор ЦРУ Уильям Бернс посещал Москву, чтобы предупредить власти России по Украине. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на неназванные источники.

"Президент США Джо Байден направил на этой неделе директора ЦРУ Бернса в Москву, чтобы предупредить Кремль, что США внимательно следят за увеличением числа войск близ границы с Украиной", – заявили в эфире телеканала.

Кроме того, директор ЦРУ в ходе поездки планировал узнать намерения властей РФ по данному вопросу.

Как добавили в эфире канала, после посещения Москвы Бернс провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это было сделано для того, чтобы снизить напряженность между Киевом и Москвой.

Ранее американское издание Politico обнародовало спутниковые фотографии, которые якобы подтверждают массированную переброску российской военной техники на границу с Украиной. Однако позднее выяснилось, что российская техника со снимков оказалась размещена в районе Ельни в Смоленской области, которая не граничит с Украиной.

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, опубликованные американскими СМИ сообщения являются некачественными и недостоверными. Песков подчеркнул, что Россия никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет опасности ни для одной страны.