В Кремле прокомментировали сообщение о российской военной технике на границе с Украиной

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Опубликованные американскими СМИ сообщения о том, что Россия якобы стягивает к границе с Украиной военную технику, являются некачественными и недостоверными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Качество этих публикаций не стоит комментировать и не стоит обращать на это внимание. Речь идет о границе с Украиной, на снимках – граница с Белоруссией. Это первое. Второе, передвижение нашей военной техники или армейских подразделений – это исключительно наше дело", – сказал он.
Песков подчеркнул, что Россия никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет опасности ни для одной страны. При этом представитель Кремля отметил, что Россия всегда предпринимает все необходимое для обеспечения своей безопасности.
Ранее американское издание Politico обнародовало спутниковые фотографии, которые якобы подтверждают массированную переброску российской военной техники на границу с Украиной. Однако позднее выяснилось, что российская техника со снимков оказалась размещена в районе Ельни в Смоленской области, которая не граничит с Украиной.
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