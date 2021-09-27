Песков прокомментировал ситуацию с НАТО на Украине

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко про ситуацию с НАТО на Украине.

По его словам, тема возможного расширения НАТО на украинской территории неоднократно упоминалась президентом России.

"Это те действия, которые обеспечат стратегические интересы, безопасность наших двух союзных государств. Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины неоднократно упоминалась Владимиром Путиным, и президент говорил, что это находится за гранью тех самых "красных линий", о которых он неоднократно говорил ранее", – приводит слова Пескова ТАСС.

До этого Лукашенко заявил, что они с Путиным договорились совместно предпринимать ответные действия на размещение НАТО на Украине.

Песков добавил, что у Путина пока не запланировано переговоров с Лукашенко.

Ранее военные ведомства Украины и Соединенных Штатов подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в разработке вооружений и военной техники.

Кроме того, Вашингтон предоставит Киеву новый пакет военной помощи на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin.

При этом отмечается, что нынешняя военная помощь связана с "увеличением российской военной активности" вдоль украинской границы. Также стороны собираются подписать рамочное соглашение о реформах, которые необходимы Украине для членства в НАТО.

