США обратились к Евросоюзу из-за войск РФ возле границы с Украиной – СМИ

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Соединенные Штаты обратились к Европейской службе внешних связей и нескольким государствам Евросоюза по причине якобы стягивания войск РФ к украинской границе. Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на дипломатические источники.



Как утверждает издание, США направили обращения в министерства иностранных дел Германии, Франции и Великобритании.

"Причина – концентрация российских войск на границе с Украиной и связанный с этим высокий потенциал эскалации", – говорится в статье.

Представитель посольства США в Берлине заявил изданию, что поддержка США суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в условиях агрессии со стороны России не должна вызывать сомнений.

Кроме того, дипломатические источники заявили газете, что США направили обращения из-за крайне агрессивной риторики российских властей. Сообщается, что американские власти передали союзникам сведения о передвижении войск РФ.

В статье также утверждается, что ранее в ходе беседы на полях саммита G20 в Риме президент США Джо Байден призывал исполняющую обязанности канцлера Германии Ангелу Меркель увеличить влияние на Россию посредством газопровода "Северный поток – 2".

Ранее американское издание Politico обнародовало спутниковые фотографии, которые якобы подтверждают массированную переброску российской военной техники на границу с Украиной. Однако позднее выяснилось, что российская техника со снимков оказалась размещена в районе Ельни в Смоленской области, которая не граничит с Украиной.

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, опубликованные американскими СМИ сообщения являются некачественными и недостоверными. Песков подчеркнул, что Россия никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет опасности ни для одной страны.

Позднее американские СМИ сообщили, что директор ЦРУ Уильям Бернс посещал Москву, чтобы предупредить власти России по Украине. По данным телеканала CNN, США внимательно следят за увеличением числа российских войск близ границы с Украиной.