Суд в Киеве разрешил задержать Порошенко для избрания меры пресечения

Фото: ТАСС/EPA/STEPAN FRANKO

Печерский районный суд Киева разрешил задержать экс-президента Украины Петра Порошенко с целью принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения, сообщает РИА Новости.

Прокуратура собирается просить суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. По мнению Украинской партии Европейской солидарности, это политические репрессии.

По словам адвоката экс-президента Игоря Голованя, всем известно, что Порошенко прибывает на Украину 17 января в 09:00.

"Эту информацию почему-то скрывает офис генерального прокурора, почему-то скрывает Печерский суд, что есть такое себе постановление о задержании Петра Порошенко с целью его доставки в суд и существует ходатайство офиса генпрокурора о применении к Петру Порошенко меры пресечения", – сказал он.

17 декабря Порошенко покинул Украину и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого собирался посетить Турцию и Польшу. Позже он пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что его заграничный визит был заранее спланирован.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Украины потребовала арестовать Петра Порошенко по делу о госизмене. Предполагалось, что он сможет внести залог в размере 1 миллиарда гривен.

20 декабря бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что Порошенко подозревают в государственной измене по делу о поставках угля из Донбасса.

До этого Государственное бюро расследований Украины предприняло попытку вручить ему повестку, однако политик проигнорировал требование правоохранителей.