Суд в Киеве разрешил задержать Порошенко для избрания меры пресечения

16:52
Фото: ТАСС/EPA/STEPAN FRANKO
Печерский районный суд Киева разрешил задержать экс-президента Украины Петра Порошенко с целью принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения, сообщает РИА Новости.
Прокуратура собирается просить суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. По мнению Украинской партии Европейской солидарности, это политические репрессии.
По словам адвоката экс-президента Игоря Голованя, всем известно, что Порошенко прибывает на Украину 17 января в 09:00.
"Эту информацию почему-то скрывает офис генерального прокурора, почему-то скрывает Печерский суд, что есть такое себе постановление о задержании Петра Порошенко с целью его доставки в суд и существует ходатайство офиса генпрокурора о применении к Петру Порошенко меры пресечения", – сказал он.
17 декабря Порошенко покинул Украину и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого собирался посетить Турцию и Польшу. Позже он пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что его заграничный визит был заранее спланирован.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Украины потребовала арестовать Петра Порошенко по делу о госизмене. Предполагалось, что он сможет внести залог в размере 1 миллиарда гривен.
20 декабря бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что Порошенко подозревают в государственной измене по делу о поставках угля из Донбасса.
До этого Государственное бюро расследований Украины предприняло попытку вручить ему повестку, однако политик проигнорировал требование правоохранителей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: