Песков прокомментировал дело о госизмене в отношении экс-президента Украины Порошенко

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Российские власти следят за политическими противниками президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подозрения в госизмене в отношении украинского политика Петра Порошенко.

"В целом сейчас политическим оппонентам Зеленского приходится нелегко на Украине. Это очевидно. Это мы фиксируем", – приводит его слова ТАСС.

В конце декабря прошлого года экс-президенту Украины и лидеру партии "Европейской солидарности" Петру Порошенко было предъявлено обвинение в государственной измене. До этого он покинул страну на фоне подозрений в закупке угля из Донбасса.

12 января суд в Киеве разрешил задержать политика с целью его принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения. 17 января Порошенко вернулся в страну бортом, на котором также находились его супруга и сторонники. Встречать политика в аэропорт пришли тысячи людей.

