Песков прокомментировал дело о госизмене в отношении экс-президента Украины Порошенко

13:18
Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Российские власти следят за политическими противниками президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подозрения в госизмене в отношении украинского политика Петра Порошенко.
"В целом сейчас политическим оппонентам Зеленского приходится нелегко на Украине. Это очевидно. Это мы фиксируем", – приводит его слова ТАСС.
В конце декабря прошлого года экс-президенту Украины и лидеру партии "Европейской солидарности" Петру Порошенко было предъявлено обвинение в государственной измене. До этого он покинул страну на фоне подозрений в закупке угля из Донбасса.
12 января суд в Киеве разрешил задержать политика с целью его принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения. 17 января Порошенко вернулся в страну бортом, на котором также находились его супруга и сторонники. Встречать политика в аэропорт пришли тысячи людей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: