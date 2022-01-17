Порошенко предрек наказание для нынешнего руководства Украины

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Бывший президент Украины пообещал, что нынешнее руководство страны будет наказано за обворовывание своих граждан. Об этом он заявил в аэропорту Киева, обращаясь к сторонникам.

"Зеленские и Коломойские, пока мы строили фундамент нашего государства, разрушали Украину, вынимали из карманов налогоплательщиков десятки миллионов долларов и строили себе виллы в Лондоне и Италии. <...> Все они будут нести за это ответственность", – приводит его слова ТАСС.

Порошенко подчеркнул, что, несмотря на все это, они, будучи у власти, обвиняют его и его сторонников в госизмене.

Самолет с экс-президентом Украины приземлился в аэропорту Киева утром 17 января. Вместе с Порошенко на борту находились его супруга и члены возглавляемой им партии "Европейской солидарности". Встречать политика в аэропорт пришли, по его словам, 15 тысяч человек.

В конце декабря 2021 года Порошенко было предъявлено обвинение в государственной измене. Его также подозревают в создании террористической организации и финансировании терроризма.

До этого политик якобы с целью совершить турне покинул страну на фоне подозрений в закупке им угля из Донбасса. Государственное бюро расследований Украины попыталось вручить ему повестку по соответствующему делу, но он требование проигнорировал.

В начале января стало известно, что Порошенко вернется на Украину 17-го числа. А 12 января суд в Киеве разрешил задержать экс-президента с целью принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения.

