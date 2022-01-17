Порошенко заявил, что в аэропорту Киева собрались 15 тысяч его сторонников

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Подозреваемый в госизмене экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что его пытались задержать в аэропорту Киева, куда он прилетел из Варшавы, но испугались его сторонников, сообщает ТАСС.

"Сегодня здесь нас 15 тысяч человек собрались, только в аэропорту Жуляны, чтобы не дать власти осуществлять провокации", – сказал Порошенко.

В конце декабря 2021 года Порошенко было предъявлено обвинение в государственной измене. Его также подозревают в создании террористической организации и финансировании терроризма.

До этого политик якобы с целью совершить турне покинул страну на фоне подозрений в закупке им угля из Донбасса. Государственное бюро расследований Украины попыталось вручить ему повестку по соответствующему делу, но он это проигнорировал.

В начале января стало известно, что Порошенко вернется на Украину 17-го числа. А 12 января суд в Киеве разрешил задержать экс-президента с целью принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения.