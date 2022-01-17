Политолог прокомментировал возвращение Порошенко на Украину

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Политолог Иван Мезюхо прокомментировал возвращение бывшего президента Украины Петра Порошенко в страну. Об этом сообщает RT.

По словам эксперта, Порошенко вернулся на Украину для того, чтобы его политическая карьера не оказалась под угрозой.

"На мой взгляд, у Петра Алексеевича Порошенко все-таки есть некоторая уверенность в том, что он сможет избежать реального наказания. Я думаю, что он может отделаться максимум домашним арестом. Все-таки, вероятно, у бывшего украинского президента есть гарантии личной безопасности от Запада", – подчеркнул Мезюхо.

При этом Порошенко осознает, что, если бы он не приехал на Украину, это поставило бы крест на его политической карьере, выразил мнение политолог.

В конце декабря прошлого года экс-президенту Украины и лидеру партии "Европейской солидарности" Петру Порошенко было предъявлено обвинение в государственной измене. До этого он покинул страну на фоне подозрений в закупке угля из Донбасса.

12 января суд в Киеве разрешил задержать политика с целью его принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения. 17 января Порошенко вернулся в страну бортом, на котором также находились его супруга и сторонники. Встречать политика в аэропорт пришли тысячи людей.