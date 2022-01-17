Обвинение призвало арестовать Порошенко с возможностью внесения залога

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Обвинительная сторона попросила Печерский районный суд Киева арестовать бывшего президента Украины Петра Порошенко с возможностью внесения залога по делу о государственной измене. Это следует из ходатайства, которое зачитал прокурор на судебном заседании.

"Прошу применить к Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. И определить залог… в размере 1 миллиарда гривен (35,7 миллиона долларов. – Прим. ред.)", – цитирует заявление прокурора РИА Новости.

Также обвинительная сторона просит суд обязать экс-лидера Украины сдать паспорт и в случае внесения залога носить электронный браслет.

Обвинение в государственной измене Петру Порошенко было предъявлено в конце декабря прошлого года. До этого он покинул страну на фоне подозрений в закупке угля из Донбасса.

12 января суд в Киеве разрешил задержать политика с целью его принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения. 17 января Порошенко вернулся в страну бортом, на котором также находились его супруга и сторонники. Встречать политика в аэропорт пришли тысячи людей.

Сообщалось, что при прохождении контроля в аэропорту украинской столицы, по словам Порошенко, его пытались не впустить в страну, забрали документ под видом проведения проверки. Позже ему вернули паспорт, он пересек госграницу.

