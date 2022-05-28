Украинская таможня сообщила о попытках Порошенко выехать в Польшу

Фото: ТАСС/Ирина Яковлева

Экс-президент Украины Петр Порошенко пытается выехать в Польшу. Об этом со ссылкой на украинскую таможенную службу сообщает РИА Новости.

Отмечается, что политик в настоящее время находится в пункте пропуска Рава-Русская Львовской таможни. Границу он планировал пересечь на личном автомобиле марки Range Rover.

Информацию о попытках Порошенко выехать с территории Украины подтвердила депутат партии бывшего главы государства "Европейская солидарность" Ирина Геращенко. По ее словам, экс-президент должен был принять участие в международных мероприятиях, однако украинские пограничники его не пропустили.

"Это официальные парламентские командировки, все приглашения есть у главы Верховной рады <...>. Пограничники на пункте пропуска Рава-Русская несли какую-то чушь про поддельное или отмененное распоряжение", – написала она на своей странице в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

В конце декабря прошлого года экс-президенту Украины было предъявлено обвинение в государственной измене. До этого он покинул страну на фоне подозрений в закупке угля из Донбасса.

12 января суд в Киеве разрешил задержать политика с целью его принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Позже суд отпустил Порошенко под личное обязательство.