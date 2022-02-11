Порошенко признался, что поручил вывезти золото из Крыма в 2014 году

Фото: ТАСС/Николай Лазаренко
Бывший президент Украины Петр Порошенко признал, что в 2014 году поручил вывезти из Крыма золото и наличные. Об этом он заявил во время судебного заседания в Киевском апелляционном суде.
По словам Порошенко, с этим вопросом он обращался к главе Национального банка Валерии Гонтаревой, министру внутренних дел Арсену Авакову и главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку.
Бывший президент Украины добавил, что по этому поводу он также звонил Владимиру Путину.
"А сумма этой налички была 4 миллиарда гривен плюс золото, плюс активы Украинского национального банка, которые вследствие моей дипломатической работы, преданности своему делу <…> сотрудников Национального банка, блистательной работе милиции и сотрудников СБ были завезены в хранилища Национального банка с оккупированной территории Крыма, которые хранились в сейфах республиканского отделения", – отметил Порошенко.
По его словам, если бы он ничего не делал, то эти средства попали бы в Донецк.
Экс-президенту Украины было предъявлено обвинение в государственной измене в конце декабря прошлого года. До этого он покинул страну на фоне подозрений в закупке угля из Донбасса.
12 января суд в Киеве разрешил задержать политика с целью его принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Позже суд отпустил Порошенко под личное обязательство. Судья Алексей Соколов обязал Порошенко прибывать к следователю и в суд по первому требованию, а также сдать паспорта для выезда за рубеж.
Порошенко отказался давать показания по делу о государственной измене
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