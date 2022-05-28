Порошенко второй раз за сутки пытался покинуть Украину – СМИ

Фото: телеграм-канал Mash

Бывший президент Украины Петр Порошенко попытался выехать с территории Украины, однако пограничники его не выпустили, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский телеграм-канал.

Порошенко пытался покинуть страну через пункт пропуска Рава-Русская. Он выехал на встречную полосу, чтобы объехать очередь, но его остановили.

Это уже вторая попытка экс-президента покинуть Украину. Накануне Порошенко попытался выехать в Польшу. Отмечалось, что политик находится в пункте пропуска Рава-Русская Львовской таможни. Границу он планировал пересечь на личном автомобиле марки Range Rover.

Информацию о попытках Порошенко выехать с территории Украины подтвердила депутат партии бывшего главы государства "Европейская солидарность" Ирина Геращенко. По ее словам, экс-президент должен был принять участие в международных мероприятиях, однако украинские пограничники его не пропустили.

В конце декабря прошлого года экс-президенту Украины было предъявлено обвинение в государственной измене. До этого он покинул страну на фоне подозрений в закупке угля из Донбасса.

12 января суд в Киеве разрешил задержать политика с целью его принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Позже суд отпустил Порошенко под личное обязательство.