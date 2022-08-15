Прекращение рублевых расчетов литовского банка с РФ не повлияет на транзит в Калининград

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Решение литовского "Шяуляй-банка" о прекращении операций с Россией в рублях не повлияет на железнодорожный транзит в Калининградскую область, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы правительства региона Дмитрия Лыскова.

По его словам, дело в том, что счета на обслуживание транзита и раньше выставлялись в валюте.

Ранее литовский "Шяуляй-банк", через который проходили платежи за калининградский транзит, прекратил операции в рублях.

Посол России в Литве Сергей Рябоконь сообщил, что обслуживающий весь транзит в Калининградскую область литовский "Шяуляй банк" с 1 сентября прекратит проведение банковских операций с РФ. Он отметил, что данный шаг является вторым ударом по железнодорожному транзиту в регион.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов тогда заявил, что Вильнюс замкнул все платежи российских операторов только на этот банк, поэтому теперь оплата транзита станет невозможной, а Литва может отказаться его пропускать.

В июне Литва уведомила Калининград о прекращении железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории РФ. Речь шла о товарах, подпадающих под антироссийские санкции.

Тем не менее 13 июля Еврокомиссия опубликовала разъяснение, согласно которому железнодорожный транзит в Калининград все же разрешен, но с соблюдением некоторых условий. Позже стало известно, что с 22 июля литовские железные дороги возобновили транзит товаров из России в Калининград.