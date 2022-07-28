Россия передала Литве ноту из-за банковских проблем с калининградским транзитом

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Москва направила Вильнюсу ноту из-за планов литовского "Шауляй Банка", осуществлявшего операции по транзиту в Калининград, с осени прекратить работать с Россией. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь.

"Весь калининградский грузовой транзит литовская страна замкнула на один банк, это "Шауляй Банк". <...> Когда я вчера был в литовском МИД, я поставил вопрос, передал им лично ноту по "Шауляй Банку", – сказал дипломат.

Он пояснил, что в ноте российская сторона просит литовские власти разобраться с ситуацией, пока есть время.

В июне Литва уведомила Калининград о прекращении железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории РФ. Речь шла о товарах, подпадающих под антироссийские санкции.

Тем не менее 13 июля Еврокомиссия опубликовала разъяснение, согласно которому железнодорожный транзит в Калининград все же разрешен, но с соблюдением некоторых условий. Позже стало известно, что с 22 июля литовские железные дороги возобновили транзит товаров из России в Калининград.

Проблемы с транзитом возникли после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

