В Литве заявили о возобновлении транзита товаров в Калининград

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Литовские железные дороги возобновили с 22 июля транзит санкционных товаров из России в Калининградскую область. Об этом заявил представитель компании Мантас Дубаускас.

По его словам, допускается провоз товаров, которые необходимы для полноценного обеспечения региона. Он также добавил, что все данные о поставках будут проверяться и вноситься в систему контроля транзита.

"Клиенты информированы, что уже можно везти, поскольку мы получили разъяснения", – сказал он в эфире телеканала LRT.

13 июля Еврокомиссия опубликовала разъяснение по антироссийским санкциям, согласно которому железнодорожный транзит в Калининград разрешен с соблюдением некоторых условий. В инструкции для стран – членов Евросоюза отмечалось, что не разрешается транзит запрещенных товаров по организованным российскими операторами автодорогам. В ЕК рекомендовали сохранить данный запрет.

Проблемы с транзитом возникли после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

