ЕК признала разрешенным железнодорожный транзит в Калининград с рядом условий

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Еврокомиссия опубликовала разъяснение по антироссийским санкциям, согласно которому железнодорожный транзит в Калининград разрешен с соблюдением некоторых условий.

В инструкции для стран – членов Евросоюза отмечается, что не разрешается транзит запрещенных товаров по организованным российскими операторами автодорогам. В ЕК рекомендовали сохранить данный запрет.

"Никакого подобного запрета не существует для железнодорожного транспорта, помимо обязательств стран-членов проводить необходимый контроль товаров", – говорится в заявлении.

Согласно документу, страны Евросоюза должны контролировать, что объемы транзита остаются в пределах средних величин за последние три года. Кроме того, членам ЕС необходимо следить, чтобы в наборе перевозимых товаров не было необычных отклонений.

При этом транзит военных грузов, технологий и продукции двойного назначения Еврокомиссия считает запрещенным всеми видами транспорта.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире телеканала Россия 24, что Москва изучит опубликованную информацию. По ее словам, российские специалисты плотно контактируют с представителями соответствующих структур ЕС.

"Нас заверили, что речь идет об уточнении порядка перемещения наземным транзитом из и в Калининградскую область широкой номенклатуры грузов, которые подпадают под так называемый санкционный режим ЕС", – сказала она.

Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков рассказал РИА Новости, что власти изучат формулировки и положения опубликованного документа.

В июне Литва уведомила Калининград о прекращении железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории РФ. Впоследствии власти страны заявили, что не собираются устанавливать зеленые коридоры для грузов в Калининградскую область.

Позже агентство Reuters сообщило, что Литва приняла решение расширить ограничения на перевозку товаров через свою территорию в Калининград из-за введения объявленных ранее санкций ЕС в отношении России. В список подпадающих под санкции товаров внесены цемент, древесина, алкоголь и промышленные химикаты на спиртовой основе.

