Политолог заявил о необходимости наказать Литву за ограничение на транзит в Калининград

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Литва должна быть наказана экономическими мерами за ограничение транзита в Калининград. Такое мнение в беседе с радио КП высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

По его словам, Россия на протяжении 30 лет поддерживала экономически русофобский режим Литвы. Брутер сказал, что пусть этот режим поддерживает Евросоюз.

"РФ должна категорически и с политической точки зрения, и декларативно, и реально говорить о том, что все, кто находится по ту сторону добра, будут отключены от российской экономики. Литовский транспорт категорически не должен допускаться на территорию России", – отметил эксперт.

Он добавил, что для Литвы должно существовать полное эмбарго на торговые отношения с Россией. Брутер подчеркнул, что Литва зависит не от Брюсселя и Берлина, а от Вашингтона, который хочет спровоцировать Москву на неадекватные жесткие действия.

Вместе с тем политолог напомнил, что у России есть водное паромное сообщение с Калининградом для снабжения региона.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Литва приняла решение расширить ограничения на перевозку товаров через свою территорию в Калининград из-за введения объявленных ранее санкций ЕС в отношении России. В список подпадающих под санкции товаров внесены цемент, древесина, алкоголь и промышленные химикаты на спиртовой основе.

В июне Литва уведомила Калининград о прекращении железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории РФ. Впоследствии власти страны заявили, что не собираются устанавливать зеленые коридоры для грузов в Калининградскую область.

