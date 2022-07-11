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Политика

19:28

Дипломат назвал возможные ответные шаги на блокаду транзита в Калининград

политика

Фото: AP Photo

Россия может пропорционально ответить на блокаду Литвой транзита в Калининград. Об этом заявил временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь в эфире телеканала "Россия 24".

Он напомнил о существовании грузовых перевозок, которые проходят транзитом по железной дороге через Россию в Евросоюз. Рябоконь отметил, что можно подумать над уменьшением на схожую пропорцию.

Дипломат упомянул и электрическую систему БРЭЛЛ, которая синхронизирует системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы.

"Да, они не покупают у нас электричество, это правда, но они хотят, чтобы мы их страховали на случай, если у них что-то сломается – блэкаут, пиковые нагрузки. Если им нужна от нас помощь, то они с нами так разговаривать не должны", – подчеркнул Рябоконь.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Литва приняла решение расширить ограничения на перевозку товаров через свою территорию в Калининград из-за введения объявленных ранее санкций ЕС в отношении России. В список подпадающих под санкции товаров внесены цемент, древесина, алкоголь и промышленные химикаты на спиртовой основе.

В июне Литва уведомила Калининград о прекращении железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории РФ. Впоследствии власти страны заявили, что не собираются устанавливать зеленые коридоры для грузов в Калининградскую область.

Власти Калининградской области подготовили проект ответных мер на запрет транзита Литвой

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