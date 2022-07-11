Посольство России обвинило ЕС в недостаточном давлении на Литву по транзиту

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Евросоюз не использует все рычаги в отношении Литвы, чтобы решить проблему с калининградским транзитом. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь.

"Очевидно, что Евросоюз, на мой взгляд, скажем так, не задействует весь спектр инструментов и рычагов, чтобы заставить Вильнюс поступить так, как он должен был бы поступить, если Евросоюз действительно намерен выполнить то, о чем он говорил", – сказал дипломат.

В июне Литва уведомила Калининград о прекращении железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории РФ. Впоследствии власти страны заявили, что не собираются устанавливать зеленые коридоры для грузов в Калининградскую область.

В свою очередь, министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что Калининград точно не окажется в транспортной блокаде. По его словам, российские дипломаты стараются разрешить сложившуюся ситуацию. Министр выразил надежду, что здравый смысл Евросоюза победит.

В то же время он подчеркнул, что, несмотря на решение ЕС, Калининград не находится в блокаде. Сегодня регион полностью связан с портом Усть-Луга в Ленинградской области. С сентября на морской линии до Калининградской области будут работать четыре парома вместо трех. Паром "Генерал Черняховский" готов на 99%.

Ситуация в отношениях между странами осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

