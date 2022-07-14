Алиханов сообщил о снятии 80% ограничений по транзиту в Калининград

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что транзит значительной части товаров через Литву по-прежнему под запретом.
Вместе с тем глава региона поприветствовал решение Евросоюза по железнодорожному транзиту в Калининград, подчеркнув, что власти будут добиваться снятия запретов и на автоперевозки. Он указал на снятие 80% действовавших ранее ограничений.
"Железнодорожный транзит был разрешен, это хороший результат, мы его достигли, несмотря на все сопротивление со стороны европейцев, литовцев и даже американцев… Это не полное решение, работа еще будет требоваться, потому что автомобильный транзит вот этих подсанкционных товаров, он не разрешен все еще", – сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
По словам Алиханова, возобновление транзита товаров по железной дороге через территорию Литвы ожидается в ближайшие дни. Кроме того, власти региона рассчитывают на скорое открытие Литвой нового пункта пропуска для автомобилей.
При этом инициативы по ответным мерам для ЕС сохраняют свою актуальность и могут быть применены в случае неснятия ограничений, подчеркнул губернатор Калининградской области.
13 июля Еврокомиссия опубликовала разъяснение по антироссийским санкциям, согласно которому железнодорожный транзит в Калининград разрешен с соблюдением некоторых условий.
В инструкции для стран – членов Евросоюза отмечается, что не разрешается транзит запрещенных товаров по организованным российскими операторами автодорогам. В ЕК рекомендовали сохранить данный запрет.
В июне Литва уведомила Калининград о прекращении железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории РФ. Впоследствии власти страны заявили, что не собираются устанавливать зеленые коридоры для грузов в Калининградскую область.
Позже агентство Reuters сообщило, что Литва приняла решение расширить ограничения на перевозку товаров через свою территорию в Калининград из-за введения объявленных ранее санкций ЕС в отношении России. В список подпадающих под санкции товаров внесены цемент, древесина, алкоголь и промышленные химикаты на спиртовой основе.
Проблемы с транзитом возникли после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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