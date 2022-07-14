В Евросоюзе назвали причину проблем с транзитом в Калининград – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Ряд дипломатов Евросоюза назвал причиной проблем с перевозкой грузов в Калининградскую область через территорию Литвы неясные формулировки Еврокомиссии (ЕК), сообщает Financial Times.
"Некоторые дипломаты заявили, что не намеревались создавать новые значительные барьеры для потока товаров между Россией и ее восточным эксклавом, когда одобряли санкции в этом году, и что комиссия неясно сформулировала правила", – отмечается в статье.
По мнению некоторых евродипломатов, проверки Литвы российских поездов были слишком масштабными и интенсивными, что могло привести к конфронтации с РФ.
Один из собеседников газеты назвал ситуацию с Калининградом ошибкой ЕК.
13 июля Еврокомиссия опубликовала разъяснение по антироссийским санкциям, согласно которому железнодорожный транзит в Калининград разрешен с соблюдением некоторых условий.
В инструкции для стран – членов Евросоюза отмечается, что не разрешается транзит запрещенных товаров по организованным российскими операторами автодорогам. В ЕК рекомендовали сохранить данный запрет.
В июне Литва уведомила Калининград о прекращении железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории РФ. Впоследствии власти страны заявили, что не собираются устанавливать зеленые коридоры для грузов в Калининградскую область.
Позже агентство Reuters сообщило, что Литва приняла решение расширить ограничения на перевозку товаров через свою территорию в Калининград из-за введения объявленных ранее санкций ЕС в отношении России. В список подпадающих под санкции товаров внесены цемент, древесина, алкоголь и промышленные химикаты на спиртовой основе.
ЕС исключит из-под санкций транзит грузов в Калининград – СМИ
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