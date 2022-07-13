Захарова назвала здравыми решения ЕК о транзите в Калининград ж/д транспортом ряда товаров

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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала здравыми решения ЕК о транзите в Калининград железнодорожным транспортом ряда товаров. Ее ответ на разъяснения Еврокомиссии по калининградскому транзиту опубликован на сайте МИД РФ.

"Это решение, снимающее ограничения для определенной номенклатуры продукции, перевозимой железнодорожным транспортом, – проявление реализма и здравомыслия. Хотя вопросы по содержанию данного документа у нас остаются", – отмечается в заявлении.

Захарова уточнила, что на данный момент Москва тщательно изучает представленные ЕК разъяснения, а также проводит их анализ с точки зрения ключевой задачи – всеобъемлющего жизнеобеспечения Калининградской области.

По словам представителя МИД РФ, у российской стороны все еще остаются вопросы по содержанию опубликованных разъяснений ЕК.

13 июля Еврокомиссия опубликовала разъяснение по антироссийским санкциям, согласно которому железнодорожный транзит в Калининград разрешен с соблюдением некоторых условий.

В инструкции для стран – членов Евросоюза отмечается, что не разрешается транзит запрещенных товаров по организованным российскими операторами автодорогам. В ЕК рекомендовали сохранить данный запрет.

В июне Литва уведомила Калининград о прекращении железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории РФ. Впоследствии власти страны заявили, что не собираются устанавливать зеленые коридоры для грузов в Калининградскую область.

Позже агентство Reuters сообщило, что Литва приняла решение расширить ограничения на перевозку товаров через свою территорию в Калининград из-за введения объявленных ранее санкций ЕС в отношении России. В список подпадающих под санкции товаров внесены цемент, древесина, алкоголь и промышленные химикаты на спиртовой основе.

