Песков оценил разрешение ситуации вокруг транзита в Калининград

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Разрешение кризисной ситуации вокруг железнодорожного транзита в Калининград является позитивным фактом, Запад проявил здравый смысл по отношению к России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Сейчас кризисная ситуация разблокирована, и это позитивный факт. Иногда даже во время такой антироссийской истерики все-таки какие-то ростки здравого смысла мы встречаем", – сказал он.

Песков выразил надежду, что "эти ростки" будут прорастать и в дальнейшем.

13 июля Еврокомиссия опубликовала разъяснение по антироссийским санкциям, согласно которому железнодорожный транзит в Калининград разрешен с соблюдением некоторых условий. В инструкции для стран – членов Евросоюза отмечалось, что не разрешается транзит запрещенных товаров по организованным российскими операторами автодорогам. В ЕК рекомендовали сохранить данный запрет.

Проблемы с транзитом возникли после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

