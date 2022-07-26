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Регионы

26 июля, 20:42

Глава Калининградской области сообщил о прибытии первого поезда с цементом через Литву

регионы

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Первый после снятия ограничений Евросоюзом поезд с цементом прибыл в Калининград через территорию Литвы, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Это действительно первый состав, который пришел к нам после решения ЕС по санкциям", – приводит ТАСС его слова.

Глава региона подчеркнул, что это позволит снять возникшую на рынке стройматериалов напряженность.

При этом, по словам Алиханова, количество курсирующих между Калининградом и остальными российскими регионами судов увеличится до 12 к сентябрю.

13 июля Еврокомиссия опубликовала разъяснение по антироссийским санкциям, согласно которому железнодорожный транзит в Калининград разрешен с соблюдением некоторых условий. В инструкции для стран – членов Евросоюза отмечалось, что не разрешается транзит запрещенных товаров по организованным российскими операторами автодорогам. В ЕК рекомендовали сохранить данный запрет.

Проблемы с транзитом возникли после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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