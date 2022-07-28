Алиханов не исключил остановку перевозок в Калининград из-за проблем с литовским банком

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Литва может перестать пропускать транспорт в связи с отказом банка, обслуживающего перевозку грузов в Калининград, от работы с Россией, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Собственно, мы через этот банк проводили, насколько я понимаю, все платежи, литовцы их сами централизовали через свою банковскую структуру ранее", – приводит его слова РИА Новости.

Алиханов усомнился в том, что литовская сторона согласится пропускать российский транспорт бесплатно.

Ранее посол России в Литве Сергей Рябоконь сообщил, что обслуживающий весь транзит в Калининградскую область литовский "Шяуляй банк" с 1 сентября прекратит проведение банковских операций с РФ. Он отметил, что данный шаг является вторым ударом по железнодорожному транзиту в регион.

В июне Литва уведомила Калининград о прекращении железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории РФ. Речь шла о товарах, подпадающих под антироссийские санкции.

Тем не менее 13 июля Еврокомиссия опубликовала разъяснение, согласно которому железнодорожный транзит в Калининград все же разрешен, но с соблюдением некоторых условий. Позже стало известно, что с 22 июля литовские железные дороги возобновили транзит товаров из России в Калининград.

Проблемы с транзитом возникли после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

