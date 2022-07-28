Обслуживающий транзит в Калининград банк объявил о прекращении работы с РФ

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Обслуживающий весь транзит в Калининградскую область литовский "Шяуляй банк" с 1 сентября прекратит проведение банковских операций с РФ, сообщил российский посол в Литве Сергей Рябоконь.

"Я вчера был в литовском МИД, я передал им лично ноту по "Шяуляй банку" – разберитесь, до 1 сентября еще есть время, вы же решили калининградский транзит, вы же сняли всю напряженность", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Рябоконь отметил, что данный шаг является вторым ударом по железнодорожному транзиту в регион.

В июне Литва уведомила Калининград о прекращении железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории РФ. Речь шла о товарах, подпадающих под антироссийские санкции.

Тем не менее 13 июля Еврокомиссия опубликовала разъяснение, согласно которому железнодорожный транзит в Калининград все же разрешен, но с соблюдением некоторых условий. Позже стало известно, что с 22 июля литовские железные дороги возобновили транзит товаров из России в Калининград.

Проблемы с транзитом возникли после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

