Литовский "Шяуляй-банк" прекратил операции в рублях

Фото: depositphotos/Keola

Литовский "Шяуляй-банк", через который проходили платежи за калининградский транзит, прекратил операции в рублях, заявила представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене, которую цитирует РИА Новости.

Кроме того, с 1 сентября банк прекратит операции с Россией во всех валютах. По словам Кигуолене, клиентов об этом информировали заранее.

Ранее посол России в Литве Сергей Рябоконь сообщил, что обслуживающий весь транзит в Калининградскую область литовский "Шяуляй банк" с 1 сентября прекратит проведение банковских операций с РФ. Он отметил, что данный шаг является вторым ударом по железнодорожному транзиту в регион.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов тогда заявил, что Вильнюс замкнул все платежи российских операторов только на этот банк, поэтому теперь оплата транзита станет невозможной, а Литва может отказаться его пропускать.

В июне Литва уведомила Калининград о прекращении железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории РФ. Речь шла о товарах, подпадающих под антироссийские санкции.

Тем не менее 13 июля Еврокомиссия опубликовала разъяснение, согласно которому железнодорожный транзит в Калининград все же разрешен, но с соблюдением некоторых условий. Позже стало известно, что с 22 июля литовские железные дороги возобновили транзит товаров из России в Калининград.

Проблемы с транзитом возникли после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

