В МИД РФ заявили о наличии ответных мер при осложнении транзита с Калининградом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На случай новых осложнений в ситуации с перевозками в Калининград уже проработаны новые ответные меры, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Алексей Исаков на площадке Валдайского клуба.

"Меры ответные проработаны в межведомственном формате, и в случае необходимости будут приняты решения о том, чтобы принять эти меры", – приводит РИА Новости его слова.

В свою очередь, губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что лимиты на транзит некоторых товаров в регион через Литву в настоящее время исчерпаны.

Среди таких товаров глава области назвал отдельные виды железа, стали, нефти и нефтепродуктов, удобрения, антифриз, лесоматериалы.

В июне Литва уведомила Калининград о прекращении железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории РФ. Речь шла о товарах, подпадающих под антироссийские санкции.

Тем не менее 13 июля Еврокомиссия опубликовала разъяснение, согласно которому железнодорожный транзит в Калининград все же разрешен, но с соблюдением некоторых условий. Позже стало известно, что с 22 июля литовские железные дороги возобновили транзит товаров из России в Калининград.

Проблемы с транзитом возникли после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

