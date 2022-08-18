Два человека пострадали в ДТП с маршрутками на Каширском шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека пострадали в результате ДТП с участием двух маршруток на Каширском шоссе. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 13:30 в районе дома 65, корпуса 1 по Каширскому шоссе.

"По предварительным данным, водитель маршрутного такси "Газель" совершил столкновение с ожидающим разрешающего сигнала светофора маршрутным такси Mercedes. В результате дорожной аварии пострадали две женщины – пассажирки автомобилей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По факту аварии проводится административное расследование.

Ранее 25-летний сотрудник ГУ МВД по Москве погиб в дорожно-транспортном происшествии на Зеленоградской улице на севере столицы. Полицейский за рулем Renault Logan не справился с управлением, наехал на бетонное ограждение, в результате чего автомобиль опрокинулся. Также травмы получил 24-летний пассажир Renault, который был госпитализирован.