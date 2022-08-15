Два человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Два человека пострадали в результате ДТП с участием четырех автомобилей на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла на Кутузовском проспекте у дома 43. Водитель такси Hyundai столкнулся с тремя попутно следовавшими автомобилями. В результате пострадали водитель такси и его пассажирка. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Ранее два человека пострадали в результате ДТП в районе дома № 20 по улице Стромынке. По предварительной информации, грузовик Volvo из-за технической неисправности опрокинулся на бетонное ограждение моста.

В результате происшествия пострадали водитель и пассажир автомобиля. Их госпитализировали.