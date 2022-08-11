Два человека пострадали в ДТП на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Два человека пострадали в результате ДТП в районе дома 20 по улице Стромынке. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, грузовик Volvo из-за технической неисправности опрокинулся на бетонное ограждение моста около 14:00.

В результате происшествия пострадали водитель и пассажир автомобиля. Их госпитализировали.

Из-за ДТП на улице задерживались трамваи № 4П, 7, 13 и 46 в районе остановки "Трамвайное депо имени Русакова". Через некоторое время движение транспорта восстановили.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в результате ДТП с участием двух автобусов в Оренбурге. Отмечалось, что водитель маршрутного автобуса ПАЗ не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении маршрутным автобусом "Волгабас".

