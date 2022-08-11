Два автомобиля столкнулись на выезде из гипермаркета в Одинцове

Серьезная аварии произошла в Одинцове. На выезде из гипермаркета "Глобус" столкнулись две машины. И обе, возможно, будут списаны.

О состоянии водителей не сообщается. По дороге разбросаны детали. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.