Упавший на рельсы на станции метро "Чкаловская" пассажир погиб – СМИ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Мужчина, упавший на пути на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена, погиб, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Как уточнил собеседник агентства, инцидент произошел на станции "Чкаловская", мужчина получил не совместимые с жизнью травмы. По его словам, чтобы достать человека из-под поезда было отключено напряжение контактного рельса.

Ранее стало известно, что на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена задерживаются поезда из-за человека на пути.

Позже в Дептрансе сообщили, что движение поездов осуществляется в соответствии с графиком.