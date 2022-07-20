Поезда задерживаются на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На центральном участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена задерживаются поезда из-за человека на пути, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"На Люблинско-Дмитровской линии нет движения поездов от "Дубровки" до "Марьиной Рощи". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", – говорится в сообщении.

Позже в Дептрансе сообщили, что движение на указанном участке восстановили и постепенно вводят в график.

Ранее сообщалось, что поезда не ходили от "Улицы Дмитриевского" до "Нижегородской" на Некрасовской линии метро из-за человека на путях. Однако движение на участке быстро восстановили и ввели в график.

