Интервалы движения поездов на участке Филевской линии увеличены для проверки состава

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Поезда на западном участке Филевской линии московского метро следуют с увеличенным интервалом в связи с проверкой состава, сообщается в телеграм-канале Дептранса столицы.

Дальнейшая информация уточняется.

В настоящее время движение на Филевской линии метро осуществляется в соответствии с графиком.

Ранее сообщалось, что из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка, нет движения между станциями метрополитена "Автозаводская" и "Орехово".

Для удобства пассажиров перевозка осуществлялась по компенсационному автобусному маршруту, который останавливался у станций метро "Технопарк", "Коломенская", "Каширская", "Кантемировская", "Царицыно".