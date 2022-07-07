Компенсационный автобусный маршрут запустили от "Автозаводской" до "Орехово"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Компенсационный автобусный маршрут запустили от станции метро "Автозаводская" до станции "Орехово" в связи с отсутствием движения поездов на участке зеленой ветки, сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

"Запускаем компенсационный автобусный маршрут КМ от метро "Автозаводская" до метро "Орехово" с остановками у всех станций метро по пути", – говорится в сообщении.

Автобус будет останавливаться у станций столичного метро:

"Технопарк";

"Коломенская";

"Каширская";

"Кантемировская";

"Царицыно".

В Дептрансе уточнили, что маршруты КМ будут перегружены, поэтому следует пользоваться также и другими маршрутами автобусов, МЦК и МЦД.

Ранее сообщалось, что поезда не ходят на участке Замоскворецкой линии из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка. Движения нет от станции "Автозаводская" до станции "Орехово".

В Дептрансе сообщили, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом.